Der Routinier spielte in seiner Karriere bereits für zahlreiche Mannschaften in der ersten und zweiten Liga und benötigte keine lange Anlaufzeit in Crimmitschau. Wohin es ihn in Zukunft schlägt, ist noch unklar. Er habe sich sehr wohl gefühlt, sagte Sturm und bedankte sich vor allem bei den Fans: "Was ihr diese Saison geleistet habt, war unglaublich und hat mir einige Male Gänsehautmomente beschert."