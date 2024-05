Wie der Verein am Freitag (03. Mai 2024) mitteilte, unterzeichnete der 23-Jährige einen Vertrag für die DEL2. Teammanager Ronny Bauer freut sich: "Wir können mit Gregory einen bewährten Mann fest in unsere Reihen holen, was uns noch stabiler in der Defensive werden lässt. Trotz seines jungen Alters bringt er reichlich Erfahrung mit und man muss an dieser Stelle nochmal einen großen Respekt aussprechen, für das, was Gregory in den Playoffs für Bremerhaven und uns geleistet hat." Kreutzer selbst blickt positiv in die Zukunft und lobte die Stimmung bei den Westsachsen: "Die letzte Saison in Crimmitschau hat mir viel Freude bereitet und ich fühle mich mit meinen Mannschaftskollegen und den Coaches sehr wohl. Die Atmosphäre im Sahnpark ist ebenfalls etwas ganz Besonderes. So etwas gibt es sicher nicht überall."