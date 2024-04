Wie der Verein am Mittwoch (24. April 2024) mitteilte, geht der 32-jährige Deutsch-Russe, der zum Keeper des Jahres der Liga gewählt wurde, mit Crimmitschau in seine zweite Spielzeit. Teammanager Ronny Bauer freut sich: "Mit Oleg haben wir es geschafft, unsere wichtigste Position, nämlich die des Torhüters, wieder adäquat zu besetzen. Wir hoffen, dass er in der nächsten Saison verletzungsfrei bleibt, um unser Team bestmöglich zu unterstützen." Wegen einer Knöchelverletzung hatte Shilin im letzten Oktober und im Februar länger gefehlt.

Bildrechte: IMAGO / Nordphoto