Auswärts pfui, zuhause hui: Nach zwei Niederlagen in der Fremde haben die Eispiraten zuhause wieder einen Sieg eingefahren – es war der dritte Heimerfolg in Serie. Crimmitschau setzte sich gegen Landshut mit 2:0 durch.

In einer lange ausgeglichenen Partie sorgte Rihards Marenis Mitte des 2. Drittels für die Führung der Eispiraten. In Überzahl traf er zum 1:0. Danach mussten die ETC-Fans lange zittern. Erst in der Schlussminute dann die Erlösung. Tobias Lindberg traf ins verwaiste Landshut-Tor und sorgte so für den 2:0-Endstand.