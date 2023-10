Weiter knappe Führung: Bailey stellt sie wieder her - nach nem durchaus fein anzusehenden Euro-Step mit erfolgreichem Lay-Up am Ring.

Die Niners laufen heiß von draußen - Lansdowne wird überhaupt nicht gestört und bedankt sich mit dem nächsten Chemnitzer Dreier. Das Pastore-Team aktuell bei 5 von 7, also über 70 Prozent. So viel vorweg: werden sie kaum halten können.

In knapp fünf Minuten geht's los - die Messehalle ist grad dunkel. Denn: Das Heimteam der Niners wird gerade vorgestellt. So viel vorweg: Es ist ein von einigen Ausfällen gezeichneter Rumpfkader, den Coach Pastore gleich aufs Parkett schickt. Immerhin: Kapitän Jonas Richter ist an Bord.

Niners zum Auftakt gegen Peja

In der Vorsaison kamen die Basketballer der Niners Chemnitz im Europacup bis in die Zwischenrunde. In diesem Jahr soll diese Hürde nicht die Endstadion bedeuten. Zum Auftakt kommt am Mittwoch Kosovos Meister.