Klar, warum nicht! Clark hat das heiße Händchen und legt nach Filipovitys Zuspiel gleich den nächsten Dreier nach. Der Chemnitzer Zwischenspurt beschwert Clark und Co. die 17-Punkte-Führung.

So schnell geht's: Vorne schlechte Wurfauswahl und hinten nachlässig. Nikolic und Palmi treffen für Craiova, das auf 22:20 verkürzt.

Geht doch: Filipovity verwandelt von weit hinter der Dreierlinie. 18:9 für die Gastgeber. Die Punkte fünf bis sieben (75% Quote) für den Ungarn.

Lockhart erzwingt an der Mittellinie den Steal, bedient dann Velicka, der per Korbleger auf 9:4 stellt. Guter Beginn der Gastgeber.

Gut 100 Sekunden hat es gedauert, bis die Niners erstmals Punkten. Richter sieht Lockhart in der rechten Ecke und der verwandelt den Dreier. 3:2-Führung.

Auf geht's - Niners-Kapitän Richter gewinnt den Tip-off. Mit ihm in der Starting Five sind Uguak, Velicka, Susinskas und Lockhart.

Das i-Tüpfelchen beim Sieg über Ludwigsburg war das erfolgreiche Comeback des zuletzt über einen Monat ausgefallenen Spielmachers Wes Clark: "Es war aufregend, ich habe eine ganzen Monat verpasst. Es hat geschmerzt, nur schauen zu können. Umso besser fühlt es sich an, bei so einem wichtigen Heimsieg wieder da zu sein und helfen zu können."

Ausrufezeichen vor Rekordkulisse

Chemnitz hat am Sonntag Selbstvertrauen in der BBL getankt und beim 89:80 über Ludwigsburg einen eminent wichtigen Heimsieg gegen einen direkten Konkurrenten um die Playoff-Plätze gelandet. Überragend war dabei auch die Niners- Rekordkulisse von 4.560 Fans in der Messehalle.