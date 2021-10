Atik spielt mit lins von links vor das Tor. 1-2 Meter vor dem Kasten it Schuler da, aber Vollath rettet noch geradeso.

26' Bittroff konzentriert

Pass auf Sararer, der da im Strafraum in Position laufen will. Doch Bittroff passt auf und ist mit seinem guten Stellungsspiel eher am Ball.