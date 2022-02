diese langen Einwürfe von Malina in den Strafraum der Jenaer. Wenn die Halberstädter Gefahr erzeugen können, dann über diese Quasi-Flanken.

Raithel, Pajaziti und Jallot sind bei Halberstadt neu in der Partie. Wir tragen nach, wer den Platz verlassen hat.

mit weiten Einwürfen in den Strafraum der Jenaer. Dieser hier wird dann auch halbwegs gefährlich: Grzega mit einem Abschluss von halblinks, aber am langen Pfosten vorbei.

30' Die Jenaer

spielen um den gegnerischen Strafraum herum, haben aber Probleme damit, wirklich in die gefährlichen Zonen vorzudringen. Die Gastgeber hauen sich rein, gehen energisch in die Zweikämpfe und verteidigen so gut sie können.