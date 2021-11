Angeführt von Referee Niclas Rose betreten die Teams den Rasen. Halberstadt spielt komplett in Rot, Babelsberg trägt Dunkelblau.

Die Gäste rücken ohne ihren Top-Stürmer im Kader an, Daniel Frahn hat sich wohl nicht rechtzeitig vom Coronavirus erholen können und wird voraussichtlich durch Frank Zille ersetzt. Außerdem neu in der Startelf: Rausch, Kastrati und Moravec.

Nach dem letzten Ligaspiel gegen Tasmania Berlin tauscht Trainer Duda zwei mal in der Startelf. Julian Weigel und Jannik Bachmann dürfen von Beginn an ran. Stefan Korsch (nicht im Kader) und Louis Malina rotieren raus.

Übrigens: Ins Stadion dürfen heute bis zu 900 Personen. In Halberstadt greift aktuell keines der G-Modelle, lediglich ein Kontaktformular muss ausgefüllt werden.

Sorgen bereitet dagegen der Blick auf die Defensive der Hausherren, die in dieser Spielzeit schon 35 Gegentreffer kassiert haben. Das wird den Babelsberger Torjäger Daniel Frahn (elf Tore) auf der Gegenseite umso mehr freuen.

Der VfB als Underdog

Trotz der langen Zwangspause der Babelsberger spricht heute vieles für die Gäste. Germania muss dagegen hoffen, dass sich die angestaute Wut der letzten Spiele auf dem Platz entfaltet und in vielen Toren mündet. Offensiv steht Halbstadt nämlich gar nicht so schlecht da: 23 Tore schoss man in dieser Saison bereits.