Wie kann RBL die Superstar-Truppe aus Paris besiegen? RBL-Coach Messi will auf schnelles Umschaltspiel gegen Paris setzen und hofft, dass Standards Erfolge bringen.

RBL und PSG treffen sich zum vierten Mal. Erstmals spielte Paris 2014 gegen den damaligen Zweitligisten RBL - und verlor mit Superstar Ibrahimovic 2:4. In der Champions League siegte PSG zweimal, RBL einmal.

Der Brasilianer Neymar fehlt den Parisern am Dienstagabend - wegen Adduktorenproblemen. Auch Innenverteidiger Sergio Ramos (verletzt) und Angreifer Angel di Maria (Sperre) sind nicht dabei.

Die Pariser treten mit zahlreichen Superstars an - darunter auch der sechsfache Weltfußballer Lionel Messi.

Marsch: "Mathematik ist klar"

Dass dringend Punkte her müssen, weiß auch RBL-Coach Marsch: "Die Mathematik in der Gruppe ist klar. Wir brauchen Punkte. Wir müssen sehr hart verteidigen", sagte er auf der PK vor dem Spiel am Dienstag.