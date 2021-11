Erst das zweite Saisontor des Mannes, der vor allem in der Hinrunde der vergangenen Saison auftrumpte. Unter dem heutigen Dynamo-Trainer Schmidt. In dieser Saison kommt er erst auf zwei Tore und zwei Vorlagen.

Zwickau in grau, München in rot. Robin Lenk in kurz ...

Trainer Joe Enochs fehlt am Montag. Das steht bereits am Wochenende fest. Robin Lenk wird ihn ersetzen. Beide haben ohnehin einen sehr engen Draht derzeit.

Wie der FSV am Freitag mitteilte, ist Torwart Johannes Brinkies erkrankt. Er könnte am Montag ausfallen.

Nach seiner Corona-Erkrankung ist Ronny König am Freitag wieder ins Training eingestiegen. Er könnte am Montag also wieder dabei sein. Falls er nicht so viel Substanz verloren hat.