Leipzig will zum zweiten Mal nach 2017 zum Final-Four nach Hamburg. Zum zweiten und vorerst letzten Mal. Denn das Event zieht ja weiter nach Köln.

Ein Anspiel durch die Beine an den Kreis - die Gäste erhöhen!

Joel Birlehm, gerade zu einem Nationalelf-Lehrgang nominiert, hält einen Ball von außen - und das in Unterzahl. Wichtig.

Leipzig startet gut, lässt dann aber nach: Es fehlt offensiv und defensiv jeweils etwas. So heißt es trotz eines 4:1 dazwischen 12:15 zur Pause.

15' 7:8

Wieder kein Tor der Gastgeber, die hier gerade den Faden zu verlieren scheinen. Das ist ja etwas Typisches in dieser Saison. Denken wir zum Beispiel an das Heimspiel gegen Berlin, als man in Halbzeit zwei auf die Verliererstraße geriet.