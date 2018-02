Ticker

Schluss / Endstand 1:3

Mit diesem Ergebnis im Rücken geht es nun in einer Woche ins Rückspiel. Oft zitiert, ab so ist es wohl: RB Leipzig mit einem Bein im Achtelfinale.

Aus! RB Leipzig gewinnt mit 3:1 beim Tabellenführer der Serie A. Sie waren über die gesamte Spielzeit das viel gefährlichere Team.

90.+3 Minute / Spielstand 1:3

RB kontert über Forsberg, der zu Werner legt und der Torjäger schiebt aus zehn Metern halblinks ins kurze Eck ein.

Tor! In der letzten Minute trifft Werner noch einmal.

90.+3 Minute / Spielstand 1:2

Neapel rennt noch einmal an, aber ohne Gefahr auszustrahlen.

90. Minute / Spielstand 1:2

Drei Minuten werden nachgespielt.

90. Minute / Spielstand 1:2

Wenn RB Leipzig dieses Ergebnis halten sollte, dann ist das bereits ein großer Schritt Richtung ins Achtelfinale.

87. Minute / Spielstand 1:2

Sabitzer trifft aus 25 Metern den rechten Pfosten von Neapel, doch da war schon abgepfiffen wegen seiner Abseitsstellung.

86. Minute / Spielstand 1:2

Letzter Wechsel bei RB: Demme kommt für Keita

85. Minute / Spielstand 1:2

Noch fünf Minuten in einer rasanten Partie. Neapel sieht nicht so aus, als ob sie noch zum Ausgleich kommen.

82. Minute / Spielstand 1:2

Zweiter RB-Wechsel: Der Vorbereiter beider Treffer Poulsen geht und Augustin kommt

79. Minute / Spielstand 1:2

Erster RB-Wechsel: Bruma geht und Forsberg kommt

79. Minute / Spielstand 1:2

Koulibaly mit einem taktischen Foul gegen Poulsen. Erste Karte im Spiel.

76. Minute / Spielstand 1:2

Jetzt muss Neapel mehr tun und RB sollte das mehr Räume geben, damit sie ihre Ausgangsposition weiter verbessern können.

74. Minute / Spielstand 1:2

Blitzsauberer Angriff, die Abseitsfalle von Neapel klappt nicht und Poulsen bereitet mustergültig vor.

74. Minute / Spielstand 1:2

Langer Ball aus der eigenen Hälfte, Poulsen startet im richtigen Moment, legt quer und aus fünf Metern schiebt Bruma locker ein.

74. Minute / Spielstand 1:2

Bruma macht die RB-Führung!

73. Minute / Spielstand 1:1

Mit der zweiten Chance nach der Pause hätte Neapel fast das zweite Tor erzielt, RB hätte derer schon drei oder vier machen können.

70. Minute / Spielstand 1:1

Fast der nächste SSC-Treffer! Callejon legt vor den Kasten und Insigne stochert den Ball zu Gulacsi, der ins Toraus ablenkt.

68. Minute / Spielstand 1:1

Nun wieder das Problem von RB: Werner im Strafraum, legt zurück, doch Brumas Versuch bleibt an einem gegnerischen Bein hängen.

67. Minute / Spielstand 1:1

RB Leipzig weiter am Drücker und die Hausherren haben bereits dreimal gewechselt, Ralph Hasenhüttl kann noch dreimal frisches Blut bringen.

61. Minute / Spielstand 1:1

Beim Ausgleichstreffer der Gäste waren die Italiener nur in der Zuschauerrolle - schlechte Defensive in dieser Situation.

61. Minute / Spielstand 1:1

Kampl spielt von rechts nach innen, Poulsen lässt durch und Werner vollendet zum 1:1.

61. Minute / Spielstand 1:1

Werner trifft aus sechs Metern in die linke untere Ecke. Ein wahrlich überfälliges Tor.

61. Minute / Spielstand 1:0

Letzter Wechsel bei Neapel: Ounas geht und Allan kommt

60. Minute / Spielstand 1:0

Seit dem Seitenwechsel hat nur RB Chancen, eine einzige gab es für Italiener - und die saß.

58. Minute / Spielstand 1:0

Keita schießt aus 20 Metern, abgefälscht geht er drüber. Die anschließende Ecke köpft Werner drüber.

57. Minute / Spielstand 1:0

Poulsen mit der nächsten Chance: Er wird fünf Meter vor dem Kasten angespielt, schießt im Fallen, doch Reina fährt das Bein aus.

54. Minute / Spielstand 1:0

Doppelwechsel bei Neapel: Insigne und Rui kommen für Hamsik und Hysaj

54. Minute / Spielstand 1:0

So ist das eben im Fußball: Die einen haben die Chancen, die anderen schießen die Tore. Neapel mit einer eiskalten Chancenauswertung.

53. Minute / Spielstand 1:0

Ounas schließt einen Angriff aus 14 Metern halbrechts ab und schweißt den Ball links unten in den RB- Kasten.

52. Minute / Spielstand 1:0

Tor für den SSC Neapel!

51. Minute / Spielstand 0:0

Jetzt zieht Werner aus zehn Metern ab - drüber. So langsam muss RB den Kasten mal treffen.

50. Minute / Spielstand 0:0

Wieder RB: Laimer legt den Ball von rechts vors Tor, Sabitzer drückt das Spielgerät aus fünf Metern neben den Kasten.

48. Minute / Spielstand 0:0

Das Manko bei den Gästen bleibt weiter die letzte Aktion vorm Kasten des Gegners.

48. Minute / Spielstand 0:0

Freistoß für RB aus 25 Metern: Kampl flach zu Keita, der schlägt zur Grundlinie, doch Poulsen wiederum schlägt ein Luftloch.

46. Minute / Spielstand 0:0

Timo Werner bringt den Ball zurück ins Spiel und beide Teams machen unverändert weiter.

46. Minute / Spielstand 0:0

Es geht weiter in Neapel!

45. Minute / Spielstand 0:0

Pünktlicher Pausenpfiff in Neapel! Für RB Leipzig sieht es bislang gut, nur im Abschluss müssen sie noch zielstrebiger werden.

45. Minute / Spielstand 0:0

In Sachen Ballbesitz ist es ausgeglichen, bei den Chancen haben die Gäste die Nase vorn. So sieht es nach 45 Minuten aus.

44. Minute / Spielstand 0:0

Ein Freistoß und kurz darauf ein Eckball der Italiener - beide bringen keine Gefahr.

42. Minute / Spielstand 0:0

Bruma und kurz davor Keita kommen beide aus sehr guten Positionen zum Abschluss, aber zu schwach in beiden Fällen.

38. Minute / Spielstand 0:0

Koulibaly foult Sabitzer als Neapel einen Eckball ausführt. Vor den Standards der Italiener muss RB bisher keine Angst haben.

35. Minute / Spielstand 0:0

RB spielt schön durch die Mitte, weil aber dann ein, zwei Pässe zu viel. Ein schnellerer Abschluss wäre besser gewesen.

32. Minute / Spielstand 0:0

Bisher eine ausgeglichene Partie, aber in Sachen Chancen und Schüssen ist RB klar am Drücker.

31. Minute / Spielstand 0:0

Mal wieder die Hausherren: Zielinski schießt aus 17 Metern, aber rechts am Kasten vorbei.

28. Minute / Spielstand 0:0

Laimer zieht mal aus 16 Metern halbrechts ab, danach wird er von Rog zu Fall gebracht. Wenn das kurz vorher passiert, gibt es Elfmeter.

26. Minute / Spielstand 0:0

Sabitzer flankt von rechts vors Tor, doch den fischt Schlussmann Reina runter.

24. Minute / Spielstand 0:0

Kampl mit der Ecke flach auf Keita, der aus 17 Metern zentral abzieht - weit über den Kasten der Neapolitaner.

24. Minute / Spielstand 0:0

Weiter sind die Italiener um Kontrolle bemüht. Doch RB passt auf und ist weiter gut im Spiel. Eckball für die Gäste von rechts.

20. Minute / Spielstand 0:0

Neapel kontert im eigenen Stadion: Callejon zieht aus 14 Metern ab und Gulacsi im RB-Kasten ist zur Stelle. Erster Abschluss der Gastgeber.

18. Minute / Spielstand 0:0

Wieder RB: Upamecano mit langem Ball auf Poulsen. Der Däne geht auf den Kasten und trifft unter Bedrängnis aus sechs Metern nur das linke Außennetz.

15. Minute / Spielstand 0:0

RB Leipzig macht das gut bisher, zwei gute Schusschancen von Werner, doch hinten ein dicker Patzer von Upamecano, der nicht bestraft wurde.

13. Minute / Spielstand 0:0

Auf der Gegenseite schießt Bruma aus 14 Metern, doch zu harmlos für den Kasten der Italiener.

13. Minute / Spielstand 0:0

Bock von Upamecano! Zu kurzer Rückpass auf Gulacsi, SSC-Akteur Callejon spritzt dazwischen, doch die Italiener verheddern sich.

12. Minute / Spielstand 0:0

Ein Freistoß links von vom RB- Strafraum hätte gefährlich werden können, geht aber ins Toraus.

10. Minute / Spielstand 0:0

Neapel versucht die Kontrolle zu übernehmen und schiebt sich immer weiter nach vorn - noch ohne Gefahr auszustrahlen.

8. Minute / Spielstand 0:0

In der Deckung steht RB Leipzig sehr gut bislang und versucht immer wieder überfallartig nach vorn zu spielen.

5. Minute / Spielstand 0:0

Neapel hat sich noch nicht vor des Gegners Tor gezeigt. Bislang geben die Gäste den Ton an.

3. Minute / Spielstand 0:0

Die Ecke fliegt herein und aus 14 Metern zieht Werner am rechten Strafraumeck ab, doch in die Arme von Reina.

2. Minute / Spielstand 0:0

RB mit dem ersten Angriff und dem ersten Torschuss. Werner komtm aus sechs Metern zum Schuss - es gibt Eckball.

1. Minute / Spielstand 0:0

Die Partie läuft bei vier Grad Celsius, Anstoß für Neapel.

Vor dem Spiel

Etwa 10 bis 12.000 Zuschauer sind wohl im 60.000 Fans fassenden Stadion.

Vor dem Spiel

Die Teams stehen im Spielertunnel: Neapel mit blauen Trikots und weißen Hosen, RB in weißen Trikots und roten Hosen.

Vor dem Spiel

Neu in der Startelf der Gastgeber sind: Maggio, Diwara, Rog, Ounas und Zielinski

Vor dem Spiel

Torjäger Dries Mertens ist gesperrt und der zweite Top-Angreifer Lorenzo Insigne sitzt nur auf der Bank der Hausherren.

Vor dem Spiel

Bei den Italienern stehen fünf Neue in der Startelf im Vergleich zum 4:1-Sieg am Wochenende gegen Lazio Rom.

Vor dem Spiel

Die Italiener hatten bis Dienstag nur 6.000 Tickets verkauft - 1.500 davon an Fans von RB Leipzig.

Vor dem Spiel

In Gruppe F der Champions League hatte der SSC Neapel Manchester City und Schachtar Donezk den Vortritt lassen müssen.

Vor dem Spiel

Seit 13 Europa-League-Heimspielen ist Neapel ungeschlagen. Kann RB diese Serie beenden?

Vor dem Spiel

RB-Coach Hasenhüttl gestern: "Wir bereiten uns auf den schwerstmöglichen Gegner vor und deswegen werden wir mit der bestmöglichen Truppe auflaufen."

Vor dem Spiel

Für RB Leipzig ist das Hinspiel in der Zwischenrunde eine Premiere: Es ist der erste Auftritt in der Europa League.

Vor dem Spiel

Auf der RB-Bank sitzen Keeper Mvogo sowie Bernardo, Konaté, Demme, Forsberg, Kaiser, Augustin

Vor dem Spiel

Bei RB Leipzig nur eine Veränderung im Vergleich zum 2:0-Sieg am Freitag gegen Augsburg: Sabitzer startet für Ilsanker, der gesperrt ist.

Vor dem Spiel

Das Nachrichtenradio MDR aktuell überträgt die Partie ab 21:05 Uhr komplett.

Vor dem Spiel

Der aktuelle zweite der Bundesliga tritt beim Tabellenführer der Serie A an. Bereits in einer Woche steigt das Rückspiel.

Vor dem Spiel

Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie SSC Neapel gegen RasenBallsport Leipzig.