Live-Ticker

8. Minute / 3:4

Strafwurf SG: Malestein scheitert an Eckerle. Malestein per Heber verkürzt - 3:4.

7. Minute / 2:4

Luzumova trifft zur erneuten Führung. Tempogegenstoß THC - Kudlacz holt den Ball zurück. Schmelzer legt vom Kreis nach - 2:4.

5. Minute / 2:2

Ballverlust SG BBM - Malestein verpasst den Ball. Der THC im Spielaufbau. Der THC geht in Führung. F. Woller gleicht per Heber aus.

2. Minute / 1:1

Eckerle pariert gegen Malestein von Außen. Ballverlust THC - Tempogegenstoß - Kudlacz-Gloc schließt ab. Mitrovic gleicht aus.

1. Minute / 0:0

Startaufstellung THC: Eckerle, Luzumova, Jakubisova, Lang, Mitrovic, Niederwieser, Schmelzer. SG BBM beginnt.

Vor dem Spiel

Nach längerer Verletzungspause stehen Macarena Aguilar Diaz und Alexandra Mazzucco wieder auf dem Spielfeld.

Vor dem Spiel

Kerstin Wohlbold wird, aufgrund ihrer Schwangerschaft, in dieser Saison kein Spiel mehr für den THC bestreiten.

Vor dem Spiel

Die Unparteiischen: Fabian Baumgart/Sascha Wild. Der THC ohne: Schilk, Hubinger und Reeder.

Vor dem Spiel

Spitzenspiel am Samstagabend in Bietigheim: Tabellenerster THC reist zum Zweiten nach Baden-Württemberg. Anwurf ist in der Halle am Viadukt um 19 Uhr.