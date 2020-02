Wir werden für euch, am Sonntag, ab ca. 13:30 Uhr aus dem Zwickauer Stadion berichten und euch auf dem Laufenden halten.

Sowohl in der Saison 2018/19 als auch in der aktuellen Spielzeit folgte jeweils auf zwei Siege entweder ein Unentschieden oder eine Niederlage. Die Chance für Zwickau?

Bei der letzten Mitgliederversammlung wurde für die Ausgliederung der Profi-Abteilung in einen Kapitalgesellschaft gestimmt. Die Veräußerung durch Sponsoren solle laut Vorstandssprecher Tobias Leege ca. 1 Million Euro einbringen. Viel Geld für Zwickau.

In der Hinrunde zog das Team von Joe Enochs deutlich den Kürzeren und verlor mit 0:3 beim TSV 1860 München.

Das dürfte beim Team von Michael Köllner ebenso in großen Mengen vorhanden sein. Schon acht Partien sind die Münchner ungeschlagen. Also eine knifflige Aufgabe für den FSV.

49 Jahre

Nach über 49 Jahren hat es der FSV Zwickau am letzten Wochenende mal wieder geschafft beim 1. FC Magdeburg zu gewinnen. Die Brust dürfte also nur so vor Selbstbewusstsein strotzen.