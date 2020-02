Nagelsmann: "Ich ändere nichts, weil wir den Plan für ein Spiel nie an einem Spieler festmachen. Das wäre genau für solche Fälle sehr unprofessionell."

"Er hat es in Hoffenheim gut gemacht, jetzt entwickelt er Leipzig weiter. Wenn er so bleibt, wird er als Trainer bald den nächsten Schritt machen."

Spurs-Trainer José Mourinho ...

... zum Aus von Kane und Son: "Wir halten uns mit den Armen am Balkon fest. Wir werden an diesem Balkon mit allem kämpfen, was wir haben."