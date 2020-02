Nach seiner Schulterverletzung ist Niclas Pieczkowski heiß auf seinen Einsatz: "Ich habe mir in den letzten Wochen die Sicherheit im Training zurückgeholt und freue mich einfach, dass ich jetzt wieder auf die Platte zurückkehren kann. Nach so einer langen Zeit ohne Wettkampf ist der Hunger natürlich riesig."

DHfK-Chefcoach André Haber freut sich auf den Hexenkessel in Magdeburg: "Ein Auswärtsspiel in Magdeburg ist natürlich aufgrund der Halle, der hitzigen Atmosphäre und des Derbycharakters etwas ganz Besonderes."

Der Siegtorschütze des Hinspiels (zum 26:25 für den SCM) freut sich auf den Ost-Klassiker, sieht sein Team aber im Zugzwang: "Natürlich ist das ein großes Spiel. Für uns geht es aber in der jetzigen Situation um zwei wichtige Punkte. Wir werden alles geben."

Am Donnerstagabend ab 19 Uhr wissen wir mehr. Wir sind mit einem Ticker am Start und werden euch mit den wichtigsten Informationen aus dem Spiel versorgen.

Faktentechnisch dürften die Sachsen- Anhalter bei den Buchmachern leicht die Nase vorne haben. In neun Aufeinandertreffen gewann der SCM fünf Mal. Dazu kamen zwei Remis und zwei Niederlagen.

Eine weitere Nachricht, die den Messestädtern Rückenwind geben sollte, flatterte am letzten Donnerstag rein. Spielmacher Luca Witzke bleibt dem SC DHfK bis mindestens 2023 erhalten.

Die Mannschaft von André Haber ist in diesem Jahr noch ungeschlagen. Musste nur beim TVB Stuttgart einen Punkt beim 25:25 abgeben. Dagegen stehen beim SCM bei drei Partien schon zwei Niederlagen und ein Remis zu Buche.

SCM triumphiert im Hinspiel

Im Hinspiel gab es einen echten Schlagabtausch, in denen sich die beiden Teams nix schenkten. Am Ende mit den besseren Ende für den SCM, der knapp mit 26:25 in Leipzig triumphierte.