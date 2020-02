Zusammenfassung Den Favoriten aus Leipzig gelang bereits kurz nach Anpfiff die erhoffte frühe Führung. Nach einem Freistoß von Paul Schinke vom rechten Flügel landete der Ball bei Matthias Steinborn, der im 16er hochstieg und den Ball mit dem Hinterkopf sicher im Tor unterbrachte (8.). In der 24. Minute konnten die Messestädter den Spielstand dann weiter erhöhen, als eine Missglückte Flanke Schinkes vom rechten Flügel zum ungewollten Torschuss wurde. Schlussmann Lucas Hiemann konnte die Bogenlampe nicht mehr entschärfen. Im zweiten Durchgang konnten die Messestädter erneut erhöhen. Nach einer Flanke von Berger an den Fünf-Meter-Raum musste Djamal Ziane nur noch einnicken (76.). Den Rathenowern gelang dann kurz vor Schluss der Ehrentreffer, als Gojko Karupovic einen langen Ball stark verarbeitet und über Torwart Guderitz hob. Am Ende gewann Leipzig vollkommen verdient mit 3:1.

Abpfiff Das wars! Lok Leipzig schlägt Optik Rathenow mit 3:1 und bleibt somit weiter im Rennen um den Titel. Die Leipziger lieferten eine souveräne Leistung ab und gehen als verdienter Sieger vom Feld.

90' Chance Lok Mvibudulu mit einem Zuckerpass auf Schubert-Abubakari. Der legt sich den Ball allerdings auf seinen linken Fuß anstatt direkt abzuziehen und entschärft dadurch die Situation.

89' Tor Optik Rathenow! 1:3 Rathenow gelingt hier zwei Minuten vor Schluss der Ehrentreffer. Karupovic verarbeitet einen langen Ball mustergültig und hebt ihn wenig später über Keeper Guderitz.

86' Leipzig nochmal mit Druck Die Leipziger machen jetzt nochmal Druck. Rathenow lässt allerdings aktuell nichts zu.

85' Noch fünf Minuten Fünf Minuten vor Abpfiff ist die Partie hier längst entschieden. Viel dürfte hier nicht mehr passieren. Lok hat alles unter Kontrolle.

83' Wechsel 1. FC Lok Leipzig Mvibudulu kommt für Pfeffer.

83' Schubert-Abubakari mit Tempo Schubert-Abubakari zieht mit viel Tempo in den Strafraum und kann kurz vor dem Abschluss gestoppt werden.

79' Wechsel 1. FC Lok Leipzig Soyak kommt für Schinke.

78' Wechsel Optik Rathenow Alimler kommt für Hellwig

77' Wechsel Optik Rathenow Auch Rathenow hat noch einmal gewechselt. Karupovic ist für Langner in die Partie gekommen.

76' Tor 1. FC Lok Leipzig! 0:3 Lok macht den Sack endgültig zu: Berger bringt eine hohe Hereingabe von rechts an den Fünf-Meter-Raum. Dort muss Ziane nur noch einnicken. Das dürfte es wohl gewesen sein.

74' Wechsel Lok Leipzig Erster Wechsel bei Lok: Schubert- Abubakari kommt für Steinborn

73' Nach einer Ecke Scheitert Brandt nur knapp am Rathenower Schlussmann.

71' Chance Rathenow Hellwig zieht aus 16 Metern satt ab. Lok-Keeper Guderitz ist zur Stelle.

71' Chance Lok Schulze mit einem langen Ball in den Rathenower Strafraum. Dort steigt Ziane hoch, kann jedoch keinen Druck hinter den Ball bringen.

69' Chance Lok Steinborn jetzt mit einer eigentlich guten Abschlussposition im Strafraum der Brandenburger. Der Stürmer entscheidet sich aber für eine Flanke, welche anschließend niemand verwerten kann.

68' Chance Lok Schulze mit einer Hereingabe von rechts auf Brandt. Der lenkt den Ball anschließend mit der Hacke auf das Tor der Hausherren. Kein Problem für Schlussmann Hiemann.

67' Gelbe Karte Optik Rathenow Schon wieder gibt es Gelb. Dieses Mal erwischt es Turan.

66' Intensität nimmt zu Die Intensität des Spiels nimmt zu. In den letzten Minuten waren hier lediglich Fouls zu bewundern. Spielerisch kam von beiden Seiten wenig.

64' Gelbe Karte Optik Rathenow Langner geht am Mittelkreis gegen Berger nur in den Mann und sieht vollkommen zurecht Gelb. Der Rathenower hatte keine Chance auf den Ball.

61' Gelbe Karte Optik Rathenow Der Physiotherapeut der Rathenower beschwert sich extrem beim Assistenten und sieht ebenfalls Gelb.

59' Gelbe Karte Optik Rathenow Leroy bringt Pfeffer am Mittelkreis zu Fall und sieht Gelb.

57' Freistoß Lok Brandt probierts direkt und trifft genau in die Mauer. Im Anschluss leitet Muiomo einen Konter für die Rathenower ein, wird aber wenig später gestoppt.

55' Freistoß Lok Lok jetzt mit einer guten Freistoßchance aus 20 Metern zentraler Position.

55' Ecke Rathenow Leroy bringt eine Ecke scharf in den Strafraumö. Kayan steigt hoch und drückt die Kugel per Kopfball rechts am Tor vorbei.

53' Chance Lok Pfeffer mit einer eigentlich ungefährlichen Hereingabe von links. Ein Klärungsversuch der Rathenower scheitert jedoch und zwingt Keeper Hiemann zu einer Rettungsaktion.

51' Gelbe Karte 1. FC Lok Leipzig Pfeffer steigt zu hart gegen seinen Gegenspieler ein und sieht Gelb.

50' Ziane am Boden Nach einem Zweikampf bleibt Ziane am Boden liegen und muss kurz behandelt werden. Für ihn scheint es aber gleich weiterzugehen.

49' Ecke Rathenow Leroy bringt eine Ecke hoch in den 16er. Inneverteidiger Urban kann klären.

46' Weiter geht´s Der Schiedsrichter hat soeben den zweiten Durchgang eröffnet.

Halbzeit Wenig später beendet der Schiedsrichter den ersten Durchgang. Mit einer vollkommen verdienten 2:0 Führung geht es für die Leipziger in die Pause, die nach nur acht Minuten durch Steinborn in Führung gehen konnten, ehe Schinke in der 24. Minute nocheinmal per Bogenlampe erhöhen konnte.

46' Freistoß Lok Lok bekommt kurz vor der Pause nochmal eine gute Freistoßchance vom rechten Flügel. Pfeffer flankt den Ball in den Strafraum. Die Hausherren können klären.

44' Kurz vor der Halbzeit Das Spiel plätschert jetzt so langsam aber sicher der Halbzeit entgegen. In den letzten Minuten ist reichlich wenig passiert.

40' Chance Lok Schinke steckt an der Strafraumkante auf Steinborn durch, der zieht direkt ab. Schlussmann Hiemann hat die Kugel sicher.

38' Wechsel Optik Rathenow Özcin muss jetzt doch den Platz verlassen. Für ihn betritt Kayan das Feld.

37' Chance Rathenow Jetzt die Rathenower! Zingu bringt eine Flanke von links in hoch in den Strafraum. Dort nimmt Özcin den Ball perfekt an und zieht ab. Guderitz pariert und lässt den Ball erneut vor die Füße von Özcin prallen, welcher auch im zweiten Anlauf in Guderitz seinen Meister findet.

33' Freistoß Lok Den folgenden Freistoß aus 28 Metern führt Salewski direkt aus. Der Ball geht knapp am Tor vorbei.

33' Gelbe Karte Optik Rathenow Hellwig zieht ein taktisches Foul und sieht Gelb.

31' Freistoß Lok Pfeffer bringt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld mit viel Effet in den Strafraum der Hausherren. Torwart Hiemann fängt die Murmel sicher ab.

31' Özcin macht weiter Für Özcin geht es jetzt doch weiter. Der Stürmer ist zurück auf dem Feld.

29' Verletzungspause Die Partie ist unterbrochen. Stürmer Özcin muss den Platz wohl verletzungsbedingt verlassen.

26' Chance Lok Direkt nach Wiederanpfiff landet der Ball bei Steinborn, der viel zu viel Platz hat und von der Strafraumkante unbedrängt abziehen kann. Der Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

24' Tor 1. FC Lok Leipzig! 0:2 Leipzig erhöht. Und wie! Schinke will einen Ball von rechtsaußen eigentlich in den Strafraum flanken. Der Ball rutscht dem Angreifer über den Spann und wird zum Torschuss. Da war nichts zu machen für den Rathenower Schlussmann.

20' Freistoß Lok Schinke will einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld hoch in den 16er bringen, der Ball verpasst allerdings Freund und Feind und landet im aus.

17' Chance Lok Berger mit einer flachen Hereingabe von rechts in den 16er auf Ziane, welcher den Ball in der Folge auf Schinke ablegt. Dessen Abschluss geht deutlich daneben.

15' Ecke Lok Schinke führt kurz auf Pfeffer aus, der lässt den Ball klatschen. Im Anschluss flankt Schinke den Ball in den 16er. Hiemann kann das Spielgerät abfangen.

13' Rathenow lauert Das spielerische Übergewicht liegt in den ersten Minuten der Partie wie zu erwarten klar bei den Leipzigern. Währenddessen lauert Rathenow auf Kontersituationen.

11' Chance Rathenow Nach einer flanke von rechtsaußen kommt Hellwig am 16er zum Abschluss. Der Ball geht allerdings deutlich über den Kasten.

8' Tor 1. FC Lok Leipzig! 0:1 Die erste Chance des Spiels landet gleich im Tor! Schinke bringt einen Freistoß vom rechten Flügel hoch in den Strafraum. Dort steigt Steinborn hoch und bringt den Ball aus 12 Metern unhaltbar mit dem Hinterkopf im Tor der Hausherren unter. Für Hiemann war da nichts mehr zu machen.

3' Erster Vorstoß Ein erster Vorstoß der Rathenower nach einem Freistoß aus dem Halbfeld bringt nichts ein.

1' Anpfiff Lok Leipzig eröffnet die Partie. Der Ball rollt.

Schweigeminute Bevor es hier los geht gibt es noch eine Schweigeminute in Gedenken an die Opfer des Anschlags von Hanau.

Einlauf Angeführt von Schiedsrichter Pascal Wien betreten beide Mannschaften das Feld.

Aufwärmung beendet Beide Teams haben soeben ihr Erwärmungsprogramm abgeschlossen und begeben sich nun ein letztes mal in die Kabine. In zehn Minuten geht es dann los!

Live dabei Los geht es dann am kommenden Samstag (22.02.) ab 13:30 Uhr. Wir sind dann wieder Live für Sie dabei.

Rathenow muss geknackt werden Ein Sieg gegen Rathenow am Wochenende ist somit Pflicht, will man Ende ganz oben stehen.

Tabellenführung greifbar Da sowohl die VSG Altglienicke, als auch Energie Cottbus am vergangenen Wochenende Punkte liegen ließen, gelang den Lokschen der direkte Anschluss an die Tabellenspitze. Altlgienicke (1.), Cottbus (2.) & Leipzig (3.) stehen nun mit jeweils 41 Punkten auf den oberen Rängen der Tabelle.

Ordentlicher Rückrundenstart Die Leipziger haben zuletzt einen ordentlichen Start in die Rückrunde hingelegt. Nach zunächst zwei Unentschieden gegen Viktoria Berlin (0:0) & Energie Cottbus (2:2) folgte zuletzt ein Sieg gegen den VfB Auerbach (3:1).