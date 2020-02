Hosiner/Reddemann zu Beginn

CFC-Coach Glöckner hat im Gegensatz zum Spiel in Magdeburg (1:1) zwei Veränderungen in der Startelf vorgenommen. Reddemann (zuletzt gelbgesperrt) erhält in der Innenverteidigung den Vorzug vor Maloney. Goalgetter Hosiner (fehlte zuletzt ebenfalls gelbgesperrt) rückt für Bonga in die Mannschaft.