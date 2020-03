Der Kapitän der Magdeburger sah am vergangenen Spieltag seine fünfte Gelbe Karte und muss heute auf der Tribüne Platz nehmen.

Drei Wechsel beim FCM

In einer Stunde ist Anpfiff in der Arena in Duisburg. Kann der FCM bei Tabellenführer MSV bestehen? Drei Wechsel gibt es beim FCM. Müller, Ernst und Laprevotte kommen rein.