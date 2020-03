Seid live dabei Am Sonntag könnt ihr wie gewohnt live dabei sein. Wir werden am Sonntag ab ca. 13 Uhr mit den neusten Nachrichten rund um das Duell am Start sein. Wir freuen uns auf euch.

Vorerst keine Erstliga-Lizenz Trotz der sportlich guten Ausgangsposition verzichtet der Zweitligist FC Erzgebirge Aue vorerst auf einen Lizenzantrag für die Bundesliga. Das erklärte Präsident Helge Leonhardt am Donnerstag.

Ballas: "Nur drei Punkte" SGD-Kapitän und Abwehrchef Florian Ballas warnt davor, vor dem Derby zu überdrehen: ""Letztendlich geht es nur um drei, wenn auch für uns sehr wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt"

Ballas droht Gelbsperre Ballas droht eine Gelbsperre - doch zurückziehen oder gar seinen Spielstil verändern will der 27- jährige Innenverteidiger nicht. Es gelte "den gleichen Kampfgeist der zweiten Hälfte von Regensburg" gegen den FC Erzgebirge auf den Platz zu bringen und sich "nicht an den negativen, sondern den positiven Dingen" zu orientieren.

Schusters schwarze Serie Seit 20 Spielen ist Schuster Trainer beim FCE. Seine Bilanz kann sich mit einer Ausbeute von 27 Punkten (27:27 Tore) sehen lassen. Allerdings: Einen Sieg auf fremdem Rasen landeten die "Veilchen" unter seiner Regie noch nicht. Vereins- übergreifend ist er seit 19 Auswärtspartien sieglos.

Aues Keeper droht Sperre Martin Männel hat schon vier Gelbe Karten kassiert, wegen Zeitspiel und Reklamierens. Eine weitere am Sonntag in Dresden und der Schlussmann von Erzgebirge Aue wäre zum ersten Mal in seiner Karriere gesperrt.

Historie - 30. April 2016 30. April 2016, 36. Spieltag der 3. Liga: Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue - Erster gegen Zweiter. Am Ende bejubelt Schwarz- Gelb die Meisterschaft in Liga drei, Aue freute sich eine Woche später über den Aufstieg.

Simon Makienok im Fokus Mit Simon Makienok hat sich Dynamo Dresden eine echte Kante ins Haus geholt. Der bullige Angreifer fühlt sich bei den Sachsen schon sehr wohl und konnte letztes WE seinen ersten Treffer für dei SGD erzielen. Fortsetzung gegen Aue?

Testroet: "Wollen dort bestehen" Testroet äußerte sich vor der Auswärtspartie in Dresden kämpferisch: "Bei einer Niederlage gegen den HSV wären wir mit einen extremen Negativlauf nach Dresden gefahren. Jetzt haben wir ein tolles Spiel vor der Brust und wollen dort bestehen."

Pascal Testroet im Fokus Der Ex-Dresdner konnte gegen den Hamburger SV seine Torflaute (neun Spiele) beenden und glänzte ebenso als Vorbereiter zum 2:0. Im Hinspiel gegen Dresden traf der 29-Jährige zwei Mal. Testroet also schon wieder in Dresden-Form?

Partie findet definitiv statt Entwarnung wegen des Coronavirus: Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue können beim heißen Sachsenduell am Sonntag auf die Unterstützung ihrer Fans bauen. Die Gesundheitsbehörden gaben grünes Licht.

SGD gibt nicht auf Die Dresdner stecken aber nicht den Kopf in den Sand und versuchen mit ordentlich Leidenschaft, wieder aus dem Tabellenkeller zu entkommen. Das bewiesen die Landeshauptstädter eindrucksvoll am letzten Wochenende. Nach zwischenzeitlichen 0:1 kämpfte sich die SGD zum 2:1-Sieg in Regensburg. Forstetzung gegen Aue?

Dynamo im Tabellenkeller Ganz anders sieht es da tabellarisch bei den Dresdnern aus. Das Team von Markus Kauczinski kommt nach 24 Spieltagen lediglich auf fünf Siege und insgesamt 21 Punkte. Quittung: letzter Tabellenplatz.

Hamburg zerpflückt Auch erstaunlich, dass sich Aue letztes Wochenende endgültig wieder gefangen hat. Und das gegen keinen Geringeren als den Hamburger SV. 3:0 watschte der FCE den Tabellendritten ab. Frischer Rückenwind vor dem Dsachsenduell.

Aue sehr gut dabei Trotz des Fehlstarts in das neue Jahr, stehen die "Veilchen" noch relativ "luxuriös" da. Der siebte Tabellenplatz und 34 Punkte stehen zu Buche.

Stachel sitzt tief Bei der SGD dürfte der Stachel vom Hinspiel dennoch noch tief stecken. Aue gewann deutlich mit 4:1 und fügte Dynamo die erste Saisonniederlage bei. Seit dem bewegten sich beide Teams in entgegengesetzte tabellarische Regionen.

94 . Duell In der Historie des Duells wurden schon 93 "Schlachten" auf dem Feld geschlagen. In der Gesamtbilanz hat die SGD klar die Nase vorne mit 39 Siegen. Aue kommt dagegen nur auf 27 Dreier im direkten Duell.

Die Mutter der Sachsenderbys Am Sonntag empfängt die SG Dynamo Dresden den FC Erzgebirge Aue zum Sachsenderby. Tore, Emotionen und eine tolle Partie sind garantiert.