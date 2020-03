Ticker

José Mourinho ... ... ist aber kein Typ, der jammert: "Wir sind wegen der Verletzungen jetzt nicht mental unten. Ob drei, vier oder sieben Verletzte, das ist dasselbe. Das ist kein Problem für uns."

So viel Pech! Hatte das José Mourinho schon mal? "Nein", sagt er, "zumal wir über dramatische Verletzungen sprechen. Das dauert bei ihnen nicht nur ein paar Wochen."

Noch mehr Ausfälle beim Gast Tottenhams Sturm-Sorgen sind übrigens noch größer geworden: Steven Bergwijn fällt wegen einer Verletzung am linken Knöchel aus. Weitere Ausfälle sind Sissoko, Davies und Foyth.

Volle Hütte ... ... und über allem schwebt dieses Coronavirus Coronavirus. Heute Abend um 21 Uhr spielt das dann aber keine Rolle mehr. Dann wird gekickt, und wir halten euch hier auf dem Laufenden.

Große Motivationsreden ... ... will Nagelsmann am Dienstag nicht nicht halten: "Jeder halbwegs norma normale Sportler, der zu Hause gegen Tottenham die Chance aufs Viertelfinale hat und da nicht an seine Grenzen geht, der ist kein Spieler für den Profi-Fußball."

Das Hinspiel ... ... hatte RB bei Tottenham 1:0 gewonnen. Verdient, aber brenzlige Situationen gab es auch viele. Dass man ohne Gegentor blieb, lag nicht zuletzt an Torwart Peter Gulacsi, der großartige Paraden zeigte.

Tottenham nicht in Form 3 Niederlagen und ein Remis: Das ist Tottenhams Bilanz seit dem Hinspiel (siehe Gegnercheck). Julian Nage Nagelsmann aber warnt: "Es ist weiterhin ein gutes Team mit weiterhin vielen guten Spielern. Sie sind sehr gefährlich beim Umschalten."

Julian Nagelsmann ... ... freut sich auf das Spiel MIT Fans. Denn in einem leeren Stadion wäre das für ihn ein Nachteil gewesen.

Neue Lage am Samstag? Für Samstag gegen Freiburg riecht es übrigens stark nach Geisterspiel. Ein Spieltag mit Zuschauern sei "leider nicht realistisch", sagte DFL-Geschäftsführer Seifert.

Zuschauer in Leipzig Der Sprecher der Stadt Leipzig begründete die Entscheidung u.a. damit, dass das Spiel eine Freiluft-Veranstaltung sei. Hmm, dann werden die Toilettenräume im Stadion wohl abgeschlossen.

Der kleine Unterschied Tja, Leipzig ist halt nicht Paris, sondern Klein-Paris! ;-)

PSG - BVB als Geisterspiel Paris St. Germain gegen Borussia Dortmund allerdings findet am Mittwoch ohne Zuschauer statt.

Zuschauer dürfen ins Stadion Das Spiel findet mit Zuschauern statt. Stadtsprecher Matthias Hasberg erklärte, das habe das Gesundheitsamt Leipzig in einem Gespräch mit RB entschieden.

Pressekonferenz am Montag Die Pressekonferenz zum Spiel ist am Montag 15:45 Uhr. Vielleicht gibt es da Neues in Sachen Coronavirus. Wir zeigen die PK im #Livestream. Schaut am besten über unsere neue Spio-#App!

Grätscht Corona dazwischen? Die Lage in Europa verschärft sich. Gesundheitsminister Spahn rät von Veranstaltungen mit über 1.000 Teilnehmern ab. Das RB-Spiel gerät in Gefahr. Angeblich wird Montag beraten.

FC Burnley - Tottenham 1:1 So lief das Spiel: 21:13 Schüsse, 8:2 aufs Tor. 45:55% Ballbesitz. 5:4 Gelbe Karten. 1:0 Chris Wood (13.), 1:1 Dele Alli (Foulelfer/50.).

Beide am Wochenende sieglos RB und Tottenham haben am vergangenen Samstag remis gespielt. Leipzig in Wolfsburg, Tottenham in Burnley. Das 1:1 der Engländer war mit deutlich mehr Glück verbunden.