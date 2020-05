Definitiv wechseln muss Fischer in der Defensiv-Dreierkette. Keven Schlotterbeck ist gelbgesperrt. Mögliche Kandidaten wären Felix Kroos oder Union-Urgestein Michael Parensen (seit 2009 in Köpenick). Interessant auch: Bleibt das Mittelfeldgespann Robert Andrich und Grischa Prömel beisammen, oder wird einer der beiden von Routinier Christian Gentner ersetzt?

Andersson oder Ujah?

Eine noch zu klärende Personalfrage: Darf Topangreifer Sebastian Andersson (11 von 32 FCU-Toren), der in der Corona-Pause an Knieproblemen laborierte, von Anfang an ran oder erhält Anthony Ujah - wie schon gegen die Bayern - den Vorzug?