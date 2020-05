Ticker

Hertha wie beim Sieg gegen Union Die Berliner spielen damit mit der gleichen Startelf wie beim 4:0-Sieg am Wochenende im Berliner Derby gegen Union. "Never change a winning team" twitterte Hertha grad eben.

Hertha offensiv Die Berliner sind nominell nicht unbedingt aufs Mauern eingestellt. Mit Lukebakio, Ibisevic, Cunha und Darida bringt Coach Labbadia gleich vier gelernte Offensivkräfte.

Dreier- oder Viererkette? Zuletzt hatte RBL-Trainer Nagelsmann von der Dreier-/Fünferkette auf eine Viererkette umgestellt. Und heute? Wir haben die Abwehr mal als Viererkette mit Laimer, Klostermann, Upamecano, Halstenberg besetzt. Mal sehen, ob RB tatsächlich so spielt.

Die Aufstellungen sind da Bei RB kann der zuletzt angeschlagene Laimer ran. Für den verletzten Poulsen spielt Schick. Und Olmo, der nach dem Mainz-Spiel Sonderlob von Coach Nagelsmann bekommen hat, spielt ebenfalls.

Gegnercheck in der SpiO-App Wie lief die Saison für die Hertha? Wo liegen die Stärken? Wo die Schwächen? Was macht den Trainer aus? Und wie ist die Bilanz gegen RB Leipzig - alle Infos in unserer neuen Sport-im-Osten-App.

Nagelsmann warnt vor Hertha Von der bisherigen Bilanz will sich RB-Coach Nagelsmann aber nicht täuschen lassen. Stattdessen erwartet er schnelle und konterstarke Gäste.

Bilanzen sprechen für RB Sowohl die RBL-gegen-Hertha als auch die RBL-gegen-Labbadia-Bilanz spricht deutlich für die Rasenballer. Gegen die Hertha gewannen die Leipziger sechs von sieben Partien, gegen Labbadia vier von fünf Spielen.

Jetzt wie Wolfsburg? RBL-Cach Nagelsmann hat in der neuen Hertha unter Labbadia bereits die Handschrift des neuen Coach erkannt. "Hertha hat vorher eine extrem anfällige Innenverteidigung gehabt und im defensiven Gesamtkonstrukt viele Gegentore bekommen. Das hat er in der kurzen Zeit gut hinbekommen", lobt der RB-Coach.

"Strohmann" Nouri erfolglos Nach dem Klinsmann-Abgang hatte Hertha plötzlich mit Alexander Nouri einen Coach, den man gar nicht wollte. Nouri war als Co-Trainer von Klinsmann geholt worden und stieg plötzlich auf. In seiner kurzen Zeit als Chef bis zur Corona-Pause gelang ihm in vier Spielen nur ein Sieg - gegen Schlusslicht Paderborn. Hertha zog in der Pause die Reißleine.

Klinsmanns peinlicher Abgang Mit Jürgen Klinsmann als Covic-Nachfolger holte die Hertha einen Motivator. Als Fußballfachmann und vor allem Mann für den richtigen Abgang machte sich Klinsmann allerdings keinen Namen. Als er mit Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz in Kompetenzstreitigkeiten geriet, eklärte er via Facebook seinen Rücktritt.

Turbulente Hertha-Saison Wissen Sie noch, mit welchem Trainer Hertha in die Saison ging? Die Berliner vertrauten Ante Covic, der bei der U23 einen guten Job gemacht hatte, die Nachfolge von Pal Dardai an. 14 Spiele und eine 0:4-Niederlage in Augsburg später musste Covic dann seinen Posten räumen. Es kamen Jürgen Klinsmann und Alexander Nouri - bis Labbadia übernahm.

Hertha derzeit Elfter Die Hertha hat sich unter Labbadia von den Abstiegsrängen weit entfernt - zehn Punkte liegen die Berliner vor dem Relegationsrang. Und nach oben? Bei einem Sieg in Leipzig wäre die Europa League nur noch fünf Punkte weg ...

RBL-Rückkehr auf Rang zwei? Mit der Meisterschaft wird es im Sommer nach dem Sieg der Bayern gegen Dortmund von Dienstagabend wohl nichts mehr - aber immerhin winkt am Mittwoch die Rückkehr auf Rang zwei. RB kann nach Punkten mit dem BVB gleich- und wegen des besseren Torverhältnisses an den Dortmundern vorbeiziehen.

RB mit goldenem Frühsommer? Im Herbst hatte RB nach einer kleinen Krise mit einem 8:0 gegen Mainz eine furiose Serie gestartet. In Berlin gewann das Team von RBL-Coach Nagelsmann 4:2. Dann folgten noch fünf Siege und ein 3:3 gegen Dortmund - und die Herbstmeisterschaft.

Zuletzt im Dezember "zu Null" Die Berliner hatten vor Labbadia zuletzt Mitte Dezember "zu Null" gewonnen. Auswärts bei Bayer Leverkusen war das - 1:0.

Alles neu macht Labbadia? Die Berliner sind unter ihren neuen Trainer Bruno Labbadia so etwas wie der "Geister-Meister" - nach der Corona-Pause gewann die Hertha zwei mal, mit insgesamt 7:0 Toren. So gut ist kein anderer Bundesligist. Labbadia hat dn Berlinern defensive Stabilität zurückgegeben.

Beide Teams torhungrig Erst am Wochenende haben beide Klubs große Lust am Toreschießen gezeigt. RB gewann in Mainz 5:0, die Hertha gewann das Berliner Derby gegen Union 4:0.