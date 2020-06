Am vergangenen Wochenende vergab der FCH beim direkten Konkurrenten die große Chance auf "Big Points" - trotz teils klarer Überlegenheit kam Hansa nicht über ein torloses Remis an der Wedau hinaus.

Vor acht Jahren waren die Rostocker in die 3. Liga abgestiegen und stecken seitdem dort fest. Jetzt ist die seit 2019 von Jens Härtel trainierte 'Kogge' so nah dran wie lange nicht.

Heimmacht Hansa will nachlegen

Der FC Hansa Rostock ist mittendrin im hochspannenden Aufstiegskampf in Richtung 2. Liga. Am Dienstagabend gastiert der FCK an der Ostsee. Hansa ist das zweitbeste Heimteam der 3. Liga (33 Punkte in 17 Spielen).