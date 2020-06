Ticker

Schiri Badstübner Schiedsrichter der Partie ist Florian Badstübner aus Windsbach. Ihn assistieren Roman Potemkin und Lothar Ostheimer.

Glücksschweine sitzen schon Laut dem Lok-Twitter-Account sitzen die Glücksschweinchen schon alle auf ihren Plätzen. Ob sie heute auch das erhoffte Glück bringen werden?

Showdown nach Shutdown "Jeder Lok-Fan würde jedem Spieler ein kleines Denkmal bauen", sagt Lok- Präsident Thomas Löwe.

Live im TV & Stream In dreieinhalb Stunden gilt es für den 1. FC Lok im ersten Aufstiegsspiel gegen Verl - live im MDR-Fernsehen und -Stream.

Gegnercheck SC Verl Die Saison begann denkbar schlecht für den SC Verl - doch schnell fing sich die Mannschaft von Trainer Guerino Capretti, setzte zwei dicke Ausrufezeichen im DFB-Pokal und will nun einen krönenden Abschluss.

Wolf: "Alles raushauen" Wolf erklärt, wie sein Team in das erste Aufstiegsspiel am Donnerstag gegen den SC Verl gehen wird und welche Rolle das Wetter spielt.

Wolf für 30. Juni Für Lok-Coach Wolf ist die Austragung des Rückspiels am 30. Juni aus diversen Gründen jedoch alternativlos.

Rückspiel nicht in Verl Das Rückspiel darf wegen des Corona-Ausbruchs im Kreis Gütersloh nicht wie geplant am 30. Juni in Verl stattfinden. Das teilte die Landesregierung in Nordrhein- Westfalen dem SC Verl nach Angaben von Sportvorstand Raimund Bertels am Mittwoch mit.

"SpiO"-Talk mit Wolf Mit Lok-Trainer Wolfgang Wolf gibt es dann am Mittwoch ab ca. 9.15 Uhr einen "SpiO"-Talk.

Reiseverbot für Verler? Das Problem dabei ist, dass für die Verler sowohl ein Ausreiseverbot aus dem Kreis Gütersloh als auch ein Einreiseverbot nach Sachsen verhängt werden kann, erklärt Bertels.

"SpiO"-Talk mit Bertels Die Spiele gegen Verl stehen wegen des am Mittwoch verkündeten Lockdowns im Kreis Gütersloh mehr denn je auf der Kippe. Dazu äußert sich aktuell Sportvorstand des SCV Raimund Bertels im "SpiO"-Talk.

Keine Verlegung wegen Corona Wegen eines massiven Corona- Ausbruchs rund um Verl kamen Befürchtungen auf, dass die Aufstiegsspiele so nicht stattfinden könnten. Diese zerstreut aber der Verler Vereinssprecher im "SpiO"-Gespräch. Das Rückspiel könnte notfalls auch in Paderborn ausgetragen werden.

Lok-Trainingslager am Montag Am Montag holten sich die Lok- Spieler im Trainingslager in Abtnaundorf den Feinschliff für das erste Aufstiegsspiel am Donnerstag. "Verl ist in allen Mannschaftsteilen gut besetzt. Sie haben gute Torschützen, die nicht so viele Chancen brauchen wie wir", sagt FCL-Coach Wolfgang Wolf dem MDR.

Verl defensivstark Dabei ließ Verl bis zum Saisonabbruch nur eine Niederlage zu und ließ Traditionsvereine wie etwa Essen, Oberhausen und Aachen hinter sich. Mit 14 Gegentreffern stellte das Team von Trainer Guerino Capretti auch mit Abstand die beste Defensive der Liga.

Harte Nuss Verl Noch zwei Spiele trennen die "Loksche" vom erhofften Aufstieg in die 3. Liga. Allerdings wird es nicht leicht gegen die Verler, die in der Regionalliga West Platz zwei mit 53 Punkten belegten und nun in die Aufstiegsspiele gehen, weil Spitzenreiter Rödinghausen sein mögliches Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen will.