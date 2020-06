Na also, es geht doch! Garcia macht Tempo über rechts, Hosiner am langen Pfosten mit der Brustablage auf Hoheneder, der schießt - knapp vorbei.

Warum riskiert Chemnitz bislang so wenig in dieser Partie, warum investiert man nicht mehr? Ich glaube, es wäre mehr möglich gegen diese Uerdinger, für die es um quasi nichts mehr geht. Aber der CFC ist hier vor allem um defensive Stabilität bemüht, um es mal positiv auszudrücken.

Also ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen in der Schulkantine so war. Aber bisher fehlt die Würze. Jetzt mal Gouenouche mit einem Flachschuss nach Vorlage von Ibrahimaj - kein Problem für Jakubov.

Spielort

Das Spiel findet, wie alle Heimspiele des KFC Uerdingen, in Düsseldorf statt. Die heimische Krefelder Grotenburg wird aktuell noch saniert. In der vorherigen Saison spielte Uerdingen deshalb in Duisburg, in dieser zog man nach Düsseldorf um. Auch nächste Saison wird Uerdingen seine Heimspiele in Düsseldorf austragen.