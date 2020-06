Kämpfernaturen Jahn-Kicker Dabei überzeugt der SSV vor allem auf der kämpferischen Ebene und kann auch ein 1:4 gegen Heidenheim mental schnell wegstecken. "Wir lassen uns von solchen Sachen einfach nicht unterkriegen und kämpfen weiter", beschrieb der gebürtige Bosnier die Jahn-Mentalität passend.

Mersad Selimbegovic Einer der Erfolgsfaktoren beim Jahn ist Trainer Mersad Selimbegovic, der auch nach vielen prominenten Abgängen, wie zum Beispiel Sargis Adamyan, Hamadi Al Ghaddioui und Philipp Pentke, ein verschworenes Team gebildet hat.

... zur festen Zweitligagröße Doch Pustekuchen. Seit der Corona- Pause haben die Jahn-Kicker in acht Spielen nur eine Niederlage kassiert. Der Klassenerhalt konnte somit schon früher als gedacht in der Oberpfalz gefeiert werden. Damit gehört Regensburg schon vier Jahre in Folge zur 2. Bundesliga.

Von der grauen Maus ... Der SSV Jahn Regensburg wurde vor der Saison von vielen Experten als Abstiegskandidaten Nummer eins gesehen.

Schuster will Saison vergolden "Die Saison ist für uns relativ sorgenfrei verlaufen. Diesen Erfolg wollen wir in Regensburg vergolden, um mit einem sehr guten Gefühl in die Sommerpause und den verdienten Urlaub zu gehen".

Schuster contra Auswärtsbilanz "Wir werden alles daran setzen, diese beschissene Auswärtsbilanz noch ein bisschen in die positive Richtung zu drehen. Uns ärgert und nervt es, dass wir in fremden Stadien nicht in der Lage waren, die teilweise guten Leistungen in Zählbares umzumünzen", gab sich Dirk Schuster kämpferisch auf der Pressekonferenz.

Auswärtsbock umstoßen Die Auer können vor dem letzten Spieltag auf eine hervorragende Saison zurückschauen. Lediglich die Bilanz in der Ferne bereitet den FCE- Verantwortlichen etwas Magengrummeln. Am Sonntag ist es exakt elf Monate her, dass Aue auswärts einen Dreier erspielte.

Duell der Tabellennachbarn Es könnte sich am Sonntag ein Duell auf Augenhöhe abspielen. Beide Teams trennt nur ein winziges Pünktchen in der Tabelle. Im Hinspiel setzte sich der FCE knapp mit 1:0 gegen den Jahn durch.