"Flutlicht. Das ist noch einmal ein anderes Feeling", erklärte FSV-Routinier Davy Frick im Vorfeld der Partie. Er glaubt an viel Action im Spiel: "Es ist ein Ost Routinier Davy Frick im Vorfeld der Partie. Er glaubt an viel Action im Spiel: "Es ist ein Ost-Derby. Da wird es hart zur Sache gehen und viele Zweikämpfe geben." Vor allem Terrence Boyd wird dann sein Widersacher werden.

Drinkuth kehrt zurück

Linksaußen Felix Drinkuth kehrt wenige Monate nach seinem Abschied aus Halle zurück an die alte Wirkungsstätte. In der Vorsaison war er von Paderborn an die Saale ausgeliehen, kam aber in der Endphase der Saison kaum noch auf Einsatzzeiten. In Zwickau wurde er direkt Stammspieler.