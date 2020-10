Übrigens: Wer die Partie zusätzlich auch noch hören will, sollte das Radio einschalten: Die Kollegen kommentieren sie mit dem BVB-Spiel in einer Live-Konferenz.

Lukas Klostermann hat Knieprobleme. Was in der Sache passiert, ist noch offen. Gegen Istanbul und wohl auch Hertha wird er fehlen.

Amadou Haidara kann wieder nicht spielen, er bleibt in der Isolation. Sabitzer ist laut Nagelsmann zumindest für die Startelf keine Option. zumindest für die Startelf keine Option.

Natürlich ist Leipzig der Favorit. Das zeigt auch der Blick zu den Sportwetten: Die Quote bei einem RB-Sieg beträgt 1,25 (Istanbul 8 bis 11).

Auch RB erfolgreich

RB Leipzig feierte am Samstag ebenfalls einen 2:0-Auswärtserfolg (in Augsburg). Poulsens wunderschöner Treffer bleibt sicher noch länger in Erinnerung.