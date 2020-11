Schiri Greif hat die Partie angepfiffen. Die Gäste ganz in Schwarz haben Anstoß, die Zwickauer in Weiß-Rot.

FSV-Trainer Joe Enochs nimmt im Vergleich zur Dresden-Partie in der Startelf eine Veränderung vor und bringt Coskun für Starke. Bei den Münchnern ist Kapitän Sararer wieder dabei, der gegen Ingolstadt seine Gelb-Sperre abgesessen hat. Ursprünglich wäre er gegen Zwickau am 23. Oktober gesperrt gewesen.

Wenige Stunden vor dem Nachholer zwischen dem FSV Zwickau und Türkgücü München hat der Gastgeber über einen positiven Corona-Fall in seinem Funktionsteam informiert. Die infizierte Person sowie zwei weitere Kontaktpersonen kamen in häusliche Quarantäne. Einer Durchführung der Partie steht zum jetzigen Zeitpunkt aber nichts im Wege.

"Nach Flutlichtspielen sind wir in diesem Jahr noch ungeschlagen, und da müssen wir jetzt nachlegen", hatte König noch nach dem Sieg in Dresden gesagt. Eine deutliche Ansage für die Begegnung gegen Türkgücü München.

Mit voller Punktausbeute gegen die Münchner könnte die Mannschaft von Joe Enochs einen Riesensatz in der Tabelle machen und sogar an den Dynamos vorbeispringen, die derzeit Sechster sind.

Die Zwickauer hatten einen recht guten Lauf, der aber nach dem 2:1-Auwärtssieg in Dresden (6. Spieltag) jäh unterbrochen wurde. Nun heißt es, wieder alle Kräfte bündeln, um Aufsteiger Türkgücü möglichst in die Schranken zu weisen.

Zweiter Anlauf für Zwickau

Der FSV Zwickau kann am Mittwoch (4. November) sein Punkte-Konto wieder etwas aufpeppen. Nach der Spielabsage gegen Verl am Wochenende, der zweiten für Zwickau in Serie, steht nunmehr die Neuansetzung gegen Türkgücü München (vom 7. Spieltag) auf dem Programm. Anpfiff in der GGZ-Arena ist 19 Uhr.