Besonders gute Erinnerungen an den VfL dürfte Aue nicht haben. Der letzte Sieg im Ruhrstadion liegt sieben Jahre zurück. Damals trafen bei Aues 3:0-Sieg Klingbeil, Nickenig und Müller.

Wie Aue (0:3 in Hamburg) hat auch Bochum sein letztes Spiel verloren. in Braunschweig gab es eine 1:2- Niederlage.

Wie zeigt sich Aue?

Das Spiel in Hamburg habe man, so Aue-Coach Schuster durch "defensiv naives Verhalten" verloren. Nun fordert der Coach von seinem Team eine Steigerung in Bochum.