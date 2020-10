Julian Nagelsmann: "Wir sind gut vorbereitet und gut genug, um das Spiel morgen zu gewinnen. Sechs Punkte in der Gruppe wären großartig."

Nordi Mukiele ist wegen seiner Muskelverletzung in Leipzig geblieben.

United-Trainer Solskjaer lobte am Dienstag Julian Nagelsmann als "sehr interessant" und "sehr anpassungsfähig". Bei ihm wisse man nicht, was passiert, bis man die Aufstellung sieht.

Die Ausfälle in der Defensive werden wohl Folgen haben. Nagelsmann: "Es wird schon so sein, dass der eine oder andere auf einer Position spielen muss, auf der er es nicht gewohnt ist."

Auch Kevin Kampl hatte Samstag etwas am Oberschenkel. Er trainierte Montag aber wieder normal mit. Gut sieht es auch für Tyler Adams aus.

Nordi Mukiele war am Samstag mit Oberschenkel-Problemen ausgewechselt worden. Die MRT-Ergebnisse von Montag wurden noch nicht bekannt gemacht.

Ist ManUnited in Form?

Auch das kann man so oder so sehen. In der Premier League steht der Klub nur auf Rang 15. Das aber mit einem Spiel weniger. Gegen Chelsea wiederum gab es zuletzt zu Hause nur ein 0:0.