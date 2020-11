5' Schöner Seitenwechsel... auf Ernst. Seine Hereingabe in den Sechzehner findet aber keinen Magdeburger Abnehmer.

3' Lautern steht hoch... und versucht die Gäste direkt unter Druck zu setzen. Der FCM ist zunächst um einen kontrollierten Spielaufbau bemüht.

1' Ecke Lautern 27 Sekunden gespielt. Redondos Standard kann zunächst geklärt werden. Im Anschluss flankt Ciftci den Ball flach vor den Kasten. Behrens ist aber rechtzeitig unten.

1' Anpfiff Anstoß auf dem Betzenberg. Magdeburg kommt ganz in Schwarz daher. Kaiserslautern tritt in roten Trikots und weißen Hosen auf.

Die Teams laufen ein In wenigen Augenblicken geht es los. Wir sind gespannt, ob der FCM seinen Aufwärtstrend fortsetzen kann. Viel Vergnügen in den nächsten 90 Minuten!

Hoßmang im Vorfeld "Kaiserslautern kommt mit breiter Brust. Wir wollen da anknüpfen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wir wollen unsere Balance finden und mit fußballerischen Elementen zum Erfolg kommen."

Kaiserslautern unverändert FCK-Trainer Jeff Saibene vertraut seiner identischen Startelf, die auch am vergangenen Wochenende in Zwickau erfolgreich war. Marvin Pourié stellt auch wie zuletzt die einzige Sturmspitze dar.

Zwei Änderungen beim FCM Thomas Hoßmang hat seine Mannschaft im Vergleich zum 2:1-Erfolg gegen Bayern II auf zwei Positionen verändert. Für den verletzten Maximilian Franzke spielt Tobias Müller. Steininger sitzt heute auf der Bank. Dafür kommt Kai Brünker im Sturmzentrum zum Zug.

Für Kaiserslautern beginnen Spahic - Hercher, Kraus, Sickinger, Hlousek - Rieder - Hanslik, Ciftci, Ritter, Redondo - Pourié

Die Aufstellungen sind da! Magdeburg beginnt mit Behrens - Ernst, Koglin, Burger - A. Müller, Malachowski - T. Müller, Jacobsen, Sliskovic, Obermair - Brünker

Maue Bilanz gegen Lautern Zwei Mal trafen beide Teams bisher erst aufeinander. Dabei wartet der FCM weiter auf das erste Erfolgserlebnis gegen die "Roten Teufel". Einem Unentschieden im Hinspiel folgte eine bittere Heimniederlage im Mai dieses Jahres.

Franzke fällt aus Bitter: Der zuletzt stark aufspielende Maximilian Franzke wird am Samstag fehlen. Der 21- Jährige zog sich einen Sehnenanriss im linken Oberschenkel zu und fällt etwa sechs Wochen aus.

Hoßmang fordert "echte Einheit" Am Donnerstag gab der FCM-Coach im Rahmen PK die Marschroute für den kommenden Auftritt vor: "Wir müssen aggressiv sein und als echte Einheit zusammen auf dem Platz agieren. Wir brauchen eine gute Kompaktheit in unterschiedlichen Höhen, aber auch fußballerisch wollen wir mithalten."

Bertram und Gjasula "begnadigt" Die zuletzt aussortierten Sören Bertram und Jürgen Gjasula kehren zurück in die Mannschaft. Das kündigte Sportdirektor Otmar Schork am Dienstag an. "Wir müssen an einem Strang ziehen, alle Eitelkeiten müssen wegbleiben", betonte Schork.

"Leidenschaft und Liebe" Magdeburgs neuer sportlicher Leiter formulierte das Ziel, "das Team, das Flaggschiff des Vereins, wieder auf Kurs zu bekommen." In den Heimspielen gegen Wiesbaden und München saß er bereits auf der Tribüne und "habe gespürt, welche Leidenschaft und Liebe bei den Fans für den Verein da ist."

Mit Otmar Schork... ...hat der FCM zuletzt eine wichtige Personalie festgezurrt. Der 63-Jährige wird ab sofort das Amt des Sportdirektors bekleiden, das zuletzt Geschäftsführer Mario Kallnik innehatte. Am Dienstag wurde Schork offiziell vorgestellt. Wir waren live dabei!

Auch K'Lautern erfolgreich Vorsicht ist geboten: Auch die Pfälzer haben am Wochenende Selbstvertrauen getankt und einen wichtigen 2:1-Sieg auswärts beim FSV Zwickau gelandet. Bis in die Schlussphase blieb es spannend.

Erleichterung pur Cheftrainer Thomas Hoßmang zeigte sich nach dem Abpfiff sichtlich ergriffen. "Um meine Person geht's nicht. Ich bin ein Teil dieses Vereins", betonte der 53-Jährige im Interview.

Nimmt der FCM den Schwung mit? Maximilian Franzke und Raphael Obermair sorgten mit ihren Toren gegen Bayern II am Samstag für Jubelstimmung an der Elbe. Besonders in der zweiten Hälfte überzeugte der FCM mit viel Elan und Leidenschaft und fuhr den zweiten Saisonsieg ein.

Duell der Wiedererstarkten 19. gegen 18. Auf dem Papier verspricht die Partie Spannung. Zudem konnten beiden Teams am vergangenen Wochenende wichtige Siege einfahren und dürften alles daran setzen, den Aufwärtstrend zu bestätigen.