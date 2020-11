Eines bleibt RB Leipzig diesmal in Frankfurt erspart - die gewaltige Unterstützung der Eintracht-Fans. RB- Trainer Nagelsmann zeigte sich beeindruckt: "Bei jedem gelungenen Ball über die Mittellinie eskalieren sie."

Die Frankfurter, Pokalsieger von 2018, waren mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen bestens in die Saison gekommen, warten seitdem allerdings auf ihren dritten Sieg. Zuletzt gab es drei Remis und die derbe 0:5-Packung bei Triplegewinner FC Bayern für das Team von Coach Adi Hütter.

Da erhielt Julian Nagelsmann zumindest Stand Donnerstagmittag keine weiteren Negativ-Infos außer des aufgrund seiner Covid-19- Infektion in häuslicher Quarantäne stehenden Hee-chan Hwang.

Für Nordi Mukiele kommt Frankfurt zu früh, gleiches gilt für Marcel Halstenberg, den Adduktoren- und Hüftbeugerbeschwerden plagen. Konrad Laimer und Lukas Klostermann sind weiter in der Reha nach Knie-OPs. Immerhin: Die muskulär angeschlagenen Willi Orban & Dayot Upamecano "werden sich tendenziell je eine Halbzeit gönnen", kündigte ihr Trainer an.

"Habe mal 2 Zettel mitgenommen"

Die Länderspiele sind vorbei, RBs Personalorgen vor allem in der Defensive noch längst nicht. "Ich habe mal zwei Zettel mitgenommen", übte sich Trainer Julian Nagelsmann auf der PK am Donnerstag in Galgenhumor, um das Bulletin aus der medizinischen Abteilung lückenlos vorzutragen.