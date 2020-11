Sieg als Geburtstagsgeschenk Mit einem Sieg gegen Darmstadt sollen nicht nur die nächsten drei Zähler geholt werden, es soll zugleich ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für FCE-Präsident Helge Leonhardt und dessen Zwillingsbruder Uwe - stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender in Aue - sein. Auch von dieser Stelle: "Alles Gute!"

Testspiel hat Zweck erfüllt Trotz der 1:3-Niederlage gegen Ligakontrahent Fürth in einem Testspiel vor einer Woche, war der FCE-Coach mit dem Vergleich zufrieden. "Das Testspiel hat - unabhängig vom Ergebnis - absolut seinen Zweck erfüllt." Schuster ging es in erster Linie darum, die Spieler mal im Wettbewerb zu testen, die bisher nur wenig zum Zug kamen.

Tabellennachbarn Beide Teams haben nach sieben absolvierten Spielen die gleiche Bilanz von zwei Siegen, drei Remis und zwei Niederlagen. Darmstadt hat zwar fünf Treffer mehr erzielt, dafür aber auch sieben mehr kassiert. Damit scheint man sich am Sonntag auf etwas Action freuen zu können.

Hohes Tempo im Angriff Besonders hob Schuster dabei die Offensive der Hessen hervor. Besonders Serdar Dursun (vier Treffer in dieser Saison) sei "überdurchschnittlich" für die 2. Liga.

D98: Spielstarkes Team mit Wut Nun will er aber beweisen, dass die "Veilchen" besser sind. Trotzdem warnt der 52-Jährige vor dem kommenden Gegner: "Sie sind eine spielstarke Mannschaft, die, wenn man sie lässt, einen richtig guten Ball spielen können. Zudem wollen sie nach der Heimniederlage gegen Paderborn ein anderes Gesicht zeigen." Gegen den SCP verlor Darmstadt mit 0:4.

Schuster gegen Ex-Klub Für den Auer Übungsleiter wird die Partie natürlich ein ganz besondere. Schließlich stand er von Ende 2012 bis Sommer 2016 und dann noch einmal von Dezember 2017 bis Februar 2019 an der Seitenlinie der "Lilien".

Keine Details über Aufstellung Was die Rückkehrer und Verletzten für Auswirkungen auf Aufstellung und Taktik haben, wollte Schuster noch nicht sagen. Dafür will er die letzten Eindrücke des Abschlusstrainings am Samstag abwarten.

Krüger voll einsatzfähig Auch Aues bester Scorer in dieser Saison, Florian Krüger, wird nach seiner vorzeitigen Abreise von der U21 mit von der Partie sein. "Seine Beschwerden sind völlig abgeklungen. Er sieht sich absolut in der Lage am Sonntag 100 Prozent Leistung abzurufen", erklärte Schuster in der digitalen Pressekonferenz am Freitag.

Samson und Hochscheidt zurück Ebenfalls fehlen wird Tom Baumgart, der eine Gelb-Rot-Sperre absitzen muss. Dafür stehen Louis Samson und Jan Hochscheidt wieder zur Verfügung.

Wenige Innenverteidiger In der Defensivzentrale muss Trainer Dirk Schuster weiterhin auf wichtige Spieler verzichten. Neben dem in dieser Woche operierten Malcom Cacutalua wird auch Steve Breitkreuz fehlen. Seine Verletzung vom Aufwärmen vor dem Hannover-Spiel stellt sich langwieriger dar als erwartet. Er wird am Sonntag nicht spielen können.

Nazarov drängt ins Team Dimitrij Nazarov hat vor wenigen Tagen verdeutlicht, dass er mit seiner aktuellen Rolle nicht zufrieden. Der 30-Jährige will zurück in die Startelf. Vielleicht schon gegen Darmstadt?