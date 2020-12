Wir haben Sie in einem Voting auf sport-im-osten.de gefragt, ob RB heute gegen die Bayern gewinnen kann? Der Zwischenstand rund eine halbe Stunde vor Anpfiff: 51 Prozent sagen: Nein, Bayern gewinnt!, 27 Prozent sagen: RB gewinnt! 22 Prozent glauben an ein Remis!

Links-Verteidiger Hernandez fehlt mit Oberschenkelproblemen. Für ihn dürfte Alaba hinten links spielen. Etwas überraschend bleibt Leroy Sané in der Startformation, Serge Gnabry sitzt wie schon am Dienstag wieder auf der Bank.

Bei den Bayern sind die Topstars zurück, die zuletzt noch in der Champions League in Madrid gefehlt hatten. Mit sieben Veränderungen gegenüber dem 1:1 gegen Atlético Madrid tritt der Bundesliga-Spitzenreiter gegen RBL an. Zurück u.a. Lewandowski, Goretzka und Neuer.

Leipzig im 4-2-3-1

RB geht erstmal etwas defensiver in die Partie. Mit dem 4-2-3-1-System kam das Nagelsmann-Team zuletzt in Frankfurt zu einem 1:1 und gegen Hertha zu einem knappen 2:1-Sieg. Sehenswerter die Champions-Leauge-Partien im 4-2-3-1: am Dienstag spielte RB so in Istanbul 4:3.