Sein Auer Gegenüber Schuster wechselt nicht so oft im Vergleich zum 0:2 gegen Regensburg. Hochscheidt und Strauß ersetzen Gnjatic und Bussmann.

Noch wichtiger wäre ein Sieg für St. Pauli. Die Kiezkicker haben schon vier Punkte Rückstand auf einen Abstiegsplatz und geraten in Gefahr, im Tabellenkeller überwintern zu müssen.

Aue kann springen

Einen frohen 3. Advent an alle da draußen :) In gut zwei Stunden rollt der Ball in Hamburg und der FCE hat die Chance, mit einem Sieg bis auf Platz fünf zu springen.