Flutlicht-Kracher!

Es läuft rund bei Dynamo: Tabellenführung, vereinseigener Rekord in puncto "Geistertickets" und ein neuer Rasen. Am Dienstag kommt mit dem SC Verl ein brandgefährlicher Aufsteiger, der Dynamo mit einem Sieg tabellarisch auf die Pelle rücken könnte.

Kurz vor Anpfiff haben wir am Dienstagabend die große Freude, mit SGD-Experte Hans-Jürgen Kreische im SpiO-Talk zu sprechen. Ab 18:15 Uhr im Livestream.

Sohm auf der Pressekonferenz

Pascal Sohm, der beim 3:1 gegen seinen Ex-Club Halle erstmals in der Startelf gestanden hatte, sagte zum Flutlicht-Kracher gegen Verl: "Die Spiele sind das, was im Fußball am meisten Spaß macht."