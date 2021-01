Der HFC wird in der Defensive gebunden. Wiesbaden kommt häufig über die Außen.

Der HFC in weißen Trikots und roten Hosen. Wiesbaden ganz in schwarz.

Anpfiff

In wenigen Minuten rollt der Ball! Den Jahresauftakt in der 3. Liga gibt es live im MDR FERNSEHEN, Stream und Ticker. Wir sind heiß auf Wiesbaden gegen Halle!

Im Vergleich zum Sieg in München gibt es nur diese eine Umstellung. Boyd rückt für Lindenhahn in die Anfangself.

Die Aufstellungen sind da! Halles Torjäger Boyd (zuletzt zwei Spiele verpasst) steht in der Startelf.

Belastungstest bestanden: Terrence Boyd ist nach muskulären Problemen aktuell schmerzfrei und damit ein Kandidat für die HFC-Elf in Wiesbaden.

HFC kann SVWW überholen

Mit einem Sieg am Samstag würde Halle in der Tabelle an Wiesbaden vorbeiziehen. Der SVWW hat 26 Punkte nach 17 Spielen, der HFC hat 24 Zähler nach 16 Partien auf dem Konto.