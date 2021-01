Drei Heimspiele in einer Woche

Für den HFC steht ein Dreierpack der besonderen Art an. Nach dem Spiel gegen München II wartet am Mittwoch der Nachholer gegen Mannheim und am Samstag darauf das Sachsen-Anhalt-Duell gegen Magdeburg. "Wir werden schauen, die Einsatzzeiten möglichst zu verteilen und jeweils eine frische Mannschaft auf dem Platz zu haben", so Schnorrenberg.