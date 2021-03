Immer wieder bricht Saarbrücken mit schnellen Läufen über die Flanken durch. Der Defensivverbund der "Schwäne" muss in der Anfangsphase höllisch aufpassen.

Nkansah kommt gegen Gouras am Mittelkreis zu spät. Das gibt zu Recht die erste Verwarnung.

5' Nächster Eckball Saarbrücken

Dieses Mal von links. Zwickau kann die Kugel am ersten Pfosten per Kopf entschärfen. Saarbrücken gibt bisher den Ton an.