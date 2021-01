Aus der Quarantäne zurück - SGD- Coach Kauczinski: "Der FCK hat eine gute Mannschaft voller Qualität, die zuletzt sehr aggressiv verteidigt und in den Spielen großen Willen bewiesen hat. Das wird wie immer in dieser Saison eine ganz schwere Aufgabe."

Kapitän Mai wieder an Bord

In der Hinrunde hatte die SGD am ersten Spieltag beim FCK gleich einen guten Einstieg und gewann dank eines Treffers von HFC-Zugang Sebastian Mai (18.) mit 1:0. Der 27- Jährige SGD-Kapitän ist nach seiner Verletzungspause wieder einsatzbereit und kehrt für das anstehende Spiel gegen Kaiserslautern wieder in den Kader zurück.