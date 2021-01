Top-Angreifer nach England

Mitten in dieser Bredouille haben die Mainzer jüngst ihren bisherigen Top- Angreifer Jean-Philippe Mateta zu Crystal Palace in die Premier League verliehen. Sieben der bislang 15 Mainzer Saisontore gehen auf das Konto des Franzosen - unter anderem jener Hattrick beim 3:1 in Freiburg am 22. November, dem bislang einzigen FSV-Saisonsieg. Mutig.