Nachdem sich Dynamo Dresdens Trainer Markus Kauczinski am Montag aufgrund von Übelkeit und Unwohlsein in ein Krankenhaus begeben hatte, konnte die SGD nun erste Entwarnung geben. Wann er das Krankenhaus verlassen kann, steht aber noch nicht fest.

Zudem rückt Kwadwo bei Dynamo in die Abwehr. Angreifer Mörschel zunächst auf der Bank. Gesperrt fehlen Stark und Knipping. Zudem fehlt auch Vlachodimos - der Angreifer hat es nicht in den Kader geschafft.

Die Aufstellungen für das Dynamo- Gastspiel in Mannheim sind da. Bei Dresden auf der Bank Co-Trainer Scholz für den erkrankten Kauczinski.

Der spektakuläre 4:3-Sieg gegen den FCK ist gerade erst abgepfiffen, da muss sich Dynamo Dresden auf das nächste Feuerwerk einstellen. Beim Gastspiel in Mannheim kündigt sich ein Torfestival an.

Erst seit wenigen Tagen ist Dynamo Dresdens Trainer Markus Kauczinski nach seiner Corona-Infektion wieder bei der Mannschaft. Nun gibt es erneut Grund zur Sorge, nachdem er sich am Montag aufgrund von Unwohlsein und Übelkeit ins Universitätsklinikum begeben hat.

Dixie Dörner wird heute 70. Kauczinski: "Glückwunsch Dixie. Er ist eine Dresdner Ikone. Ich habe ihn im Trainingslager in Spanien persönlich kennengelernt. Er ist ein ganz feiner Mensch, der immer ganz nah dran ist und ganz viel vom Fußball versteht. Er ist eine ganz besondere Persönlichkeit."

"Das ist eine spielstarke Mannschaft, Taktisch flexibel, in der letzten Zeit hat sie verschiedene Spielsysteme gespielt. Immer heiß, immer sehr aggressiv, immer sehr enge Räume, immer sehr kompakt. Uns erwartet ein heiß umkämpftes Spiel."

Kauczinski reist ohne die Langzeitverletzten Hartmann, Löwe, Becker, Weihrauch und ohne die Gelb-gesperrten Stark und Knipping nach Mannheim. "Sonst sind alle Jungs einsatzbereit", so der Coach.

Derzeit läuft die Pressekonferenz der Dresdner vor dem Spiel in Mannheim. Wir hören mal kurz rein und geben die wichtigsten Infos hier weiter.

Die Mannheimer haben am Wochenende ebenfalls gewonnen. Das 2:1 bei Viktoria Köln war zugleich das letzte Spiel von Pawel Dotchev als Köln-Trainer - der Coach wurde nach der Partie entlassen.

Spitzenreiter gastiert beim 10.

Dynamo Dresden hat am Wochenende in einem Achterbahnspiel gegen Kaiserslautern mit einem 4:3-Sieg seine Spitzenposition in de 3. Liga gefestigt. Nun geht es nach Mannheim zum Drittliga-Zehnten.