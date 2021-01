Nach vorne geht für die Enochs-Elf noch nicht viel. Auch Entlastungsangriffe gab es zu wenig. Ein bisschen mehr Ballbesitz würde den Zwickauern in Hälfte zwei sicherlich gut tun - vor allem für die Puste hinten heraus.

Durchaus glückliches 0:0

aus Zwickauer Sicht. Natürlich kannst du gegen die Giesinger momentan nicht alles verhindern, aber das war gerade in den ersten 20 Minuten ein bisschen zu viel, was die Zwickauer zugelassen haben. Brinkies hält die Null fest und auch insgesamt hat die Defensive des FSV auch nicht den schlechtesten Job gemacht. Zumindest dann in letzter Instanz.