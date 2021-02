Da geht es mal schnell über die rechte Seite. Manu versucht den Ball in die Mitte zu bringen, doch Batz packt zu und entschärft die Situation.

Shipnoski wird auf den rechten Flügel geschickt. Sein Schuss geht dann knapp links am langen Pfosten vorbei.

Das war beinahe das 0:1. Eisele spielt Jacob den Ball im Sechzehner in die Füße. Dann wird Günther- Schmidt im Rückraum bedient. Sein Schuss geht dann deutlich drüber.

Die Mannschaften kommen aufs Feld. Gleich geht's also los.

Im Vergleich zum 1:1 in Ingolstadt ändert Florian Schnorrenberg seine Startelf auf einer Position. Für Guttau rückt Kapitän Nietfeld wieders ins Team.

Der Aufsteiger, der in dieser Saison sogar schon Tabellenführer war, hat nur ein Spiel der letzten zehn gewonnen. Zuletzt gab es ein 2:4 gegen Hansa Rostock. Trotzdem ist der FCS als Neunter noch Tabellennachbar des HFC.

Dafür zeigt sich der HFC-Trainer mit der Einstellung und der Defensiv-Leistung seiner Mannschaft zufrieden. "Wenn wir aus der Kompaktheit heraus verteidigt haben, haben wir es richtig gut gemacht", so Schnorrenberg auf der Pressekonferenz zum Spiel.

Bessere Standards gefragt

In der vergangenen Saison überzeugte Halle oft durch gute Offensiv-Standards. Davon ist die Schnorrenberg-Elf in dieser Saison etwas abgekommen. Aber: "Mittlerweile spielen wir die Bälle wieder besser rein", so Schnorrenberg.