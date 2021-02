Klostermann sehr optimistisch

Im letzten Spiel zeigte RB wieder ein anderes Gesicht und schlug den direkten Kontrahenten Leverkusen. RB-Verteidiger Lukas Klostermann forderte im Anschluss, das Team "muss in jedem Spiel so gierig sein". Gerade für den Nationalspieler ist es am Mittwoch ein besonderes Spiel, weil er bis 2014 in Bochum kickte und dort ausgebildet wurde.