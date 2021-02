23' Mal wieder Gefahr durch Dynamo Daferner kommt im rechten Strafraum zum Abschluss, wird aber geblockt. Dynamo steht jetzt wieder höher in der gegnerischen Hälfte.

21' München gut drin Aktuell sind die Bayern am Drücker. Dynamo hat defensiv richtig gut zu tun. Vor allem Oberlin taucht immer wieder gefährlich am Strafraum auf.

18' Gelbe Karte B. München II Zaiser stoppt Kade mit unfairen Mitteln am Kreis. Taktisches Foul und Gelb.

17' Wieder ne dicke Chance Schneller Pass der Münchner in die Spitze. Dort taucht Oberlin frei vor Broll auf, doch Kwadwo kann ihn gerade noch am Abschluss hindern.

16' Schöne Partie Beide Teams spielen mit offenem Visier und versuchen sich spielerisch vor den Sechzehner zu kombinieren.

12' Fast der Ausgleich! Dieses Mal die Bayern mit dem Eckstoß. Die Kugel segelt flach in den Sechzehner und wird von Feldhahn auf den Kasten gebracht. Broll ist gerade rechtzeitig unten und hat den Ball.

11' Ausrufezeichen Damit hat Dynamo gleich mal gezeigt, wer der Chef im eigenen Stadion ist. Starke Anfangsphase der SGD.

9' Tor Dynamo Dresden! 1:0 Ecke von der rechten Seite. Will bringt den Standard hoch an den zweiten Pfosten, dort steigt Daferner am höchsten und köpft das Leder mit Wucht ins rechte Eck.

5' Konterchance München Nach einem Dynamo-Freistoß geht's bei den Bayern schnell nach vorne. Oberlin verstolpert die Kugel aber im Zweikampf. Glück für Dynamo - Oberlin wäre durch gewesen.

5' Bayern spielfreudig Der Ball rollt bei den Gästen gut durch die Reihen. Dynamo kann den Gegner bisher aber ohne Probleme vom eigenen Sechzehner fern halten.

2' Ballverlust München... ...am Mittelkreis. Dynamo versucht das Spiel schnell zu machen, läuft sich dann aber vorm Strafraum fest.

1' Anpfiff Auf geht's im Rudolf-Harbig-Stadion! Bayern stößt in Rot an. Dynamo heute klassisch im schwarz-gelben Anzug.

Seitz rotiert ordentlich Bayern München II Coach Holger Seitz hat die Rotationsmaschine angeschmissen und gleich fünf Veränderungen vorgenommen: Stanisic, Arrey-Mbi, Rhein, Zaiser und Oberlin rücken für Senkbeil, Lawrence, Stiller, Scott und Jastremski ins Team.

Mai auf der Bank Kapitän Sebastian Mai ist nach seiner Rotsperre zwar wieder spielberechtigt, nimmt zunächst aber auf der Bank Platz. Kwadwo, Ehlers und Knipping bilden wie auch zuletzt den Defensivverbund.

Zwei Änderungen bei Dynamo Kauczinski hat im Vergleich zum Sieg im Sachsenderby zwei Veränderungen vorgenommen. Für Königsdörffer und Sohm beginnen Kreuzer und Hosiner.

Pre-Show mit Benny Kirsten Moderator René Kindermann und Experte Benny Kirsten versorgen euch vor dem Spiel mit den letzten Infos. Den Stream dazu könnt ihr ab 18:30 Uhr auf mdr.de/sport oder direkt live in der SpiO-App sehen.

Für die Bayern starten Schneller - Stanisic, Feldhahn, Arrey-Mbi - Welzmüller, Rhein - Waidner, Zaiser, Vita - Sieb, Oberlin

SGD: Kreuzer & Hosiner beginnen Dynamo beginnt mit folgender Startformation: Broll - Kwadwo, Ehlers, Knipping - Kade, Will - Kreuzer, Mörschel, Meier - Hosiner, Daferner

Personal Mit Ausnahme der Langzeitverletzten Robin Becker, Marco Hartmann, Chris Löwe, Patrick Weihrauch und Yannick Stark sind alle Akteure für die Partie gegen München fit. Stark soll wohl in etwa zwei Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Sohm lobt Konkurrenzkampf Pascal Sohm hatte zuletzt im Sturmzentrum die Nase vor Philipp Hosiner. Der Konkurrenzkampf im Angriff tut dem Team sehr gut, betonte der 24-Jährige.

Kauczinski kündigt Rotation an Sebastian Mai ist nach seiner Rotsperre wieder an Bord. Ob der etatmäßige Kapitän direkt wieder in der Startelf stehen wird, ließ Dynamo-Trainer Kauczinski jedoch offen und kündigte darüber hinaus personelle Veränderungen an.

Keine guten Erinnerungen Dynamo hat in jedem Fall etwas wiedergutzumachen. Im Hinspiel setzte es eine herbe 0:3-Klatsche beim amtierenden Drittligameister in München.

Bayern II schwächelt Für die "Kleinen Bayern" läuft es derzeit durchwachsen. Die Mannschaft von Holger Seitz dümpelt derzeit mit 28 Punkten im Niemandsland der Tabelle herum und musste auch am vergangenen Sonntag eine 0:1- Niederlage gegen Viktoria Köln hinnehmen.

Dynamo trumpft in Zwickau auf Nach einer kurzen Schwächephase zu Beginn des Jahres läuft der Motor bei der SGD aktuell wie geschmiert. Zuletzt gab es drei Siege in Serie zu bejubeln. Auch am vergangenen Samstag zeigte Dynamo dem FSV Zwickau im Sachsenderby die Grenzen auf.

Für Mittwoch... ...stehen die Zeichen aber gut: Es sind milde Temperaturen im zweistelligen Plusbereich angesagt.

Ursprünglich... ...sollte die Partie bereits Ende Januar stattfinden. Da der Platz im Rudolf-Harbig-Stadion aufgrund von starken Schneefällen nicht bespielbar war, musste das Spiel verschoben werden.