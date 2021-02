Die letzte Partie der Verler fiel dem Eis zum Opfer, davor verlor man 2:3 in Rostock. Im Vergleich dazu gibt es vier Wechsel: Jürgensen, Schwermann, Yildirim und Köhler ersetzen Sander, Schikowski, Corboz und Langesberg.

Die äußeren Bedingungen sind top. Wie in weiten Teilen Deutschlands strahlt auch in Magdeburg die Sonne und dazu ist es für Ende Februar ungewöhnlich warm.

In zwei Stunden gilt es für Magdeburg - gelingt endlich der erste Dreier in der Rückrunde. Immerhin konnten von den direkten Konkurrenten gestern nur die Duisburger punkten. Heute ist auch noch Viktoria Köln im Einsatz.

Der FCM musste zuletzt vier Pleiten in Folge hinnehmen und steckt in der 3. Liga tief im Abstiegskampf. Die Anhänger der Elbestädter halten dennoch fest zu ihrem "Club".

Im März 2002 steckte der 1. FC Magdeburg in der damaligen Regionalliga Nord im Abstiegskampf - und hatte dann den SC Verl zu Gast. Es sollte ein turbulenter Abend für die Mannschaft von Trainer Achim Steffens werden.

Verl - FCI ausgefallen

Der kommende Gegner hatte am vergangenen Wochenende dagegen unfreiwillig spielfrei. Die Partie gegen den FC Ingolstadt fiel so wie viele in den letzten Tagen dem Wintereinbruch zum Opfer.